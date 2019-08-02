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Atatürk Havalimanı'nda pistler neredeyse görünmez oldu

İstanbul'da günlerdir etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle Atatürk Havalimanı pistinde uçaklar yerden yükselen buhar nedeniyle neredeyse görünmez oldu.

02.08.2019 15:05
Atatürk Havalimanı'nda pistler neredeyse görünmez oldu
İstanbul'da günlerdir etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle Atatürk Havalimanı pistinde uçaklar yerden yükselen buhar nedeniyle neredeyse görünmez oldu. İstanbul'da sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanında bulunan pistlerde sıcak hava buharı etkili oluyor. Sadece kargo uçuşlarının yapıldığı havalimanında yerden yükselen buhar nedeniyle pist ve park halinde beklemede bulunan uçaklar neredeyse görünmez oldu.
(Volkan Kayalar/İHA)

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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