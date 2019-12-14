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Atatürk Havalimanı'nda sahibinden satılık yolcu uçağı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda park halinde bulunan Airbus A340 tipi uçak, sahibi tarafından internette 600 bin liradan satışa çıkarıldı.

14.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:02Atatürk Havalimanı'nda sahibinden satılık yolcu uçağı
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda park halinde bulunan Airbus A340 tipi uçak, sahibi tarafından internette 600 bin liradan satışa çıkarıldı.

Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapanmasıyla birlikte uçuş özelliğini yitirmiş büyük ve küçük gövdeli uçaklara ev sahipliği yapıyor. Apronda kullanılmayacak şekilde parçaları sökülmüş halde duran 1995 model yolcu uçağı, bir ilan sitesi aracılığıyla satışa sunuldu. Airbus A340 tipi hurda uçak, 600 bin liradan satışa çıkarıldı. İlanda, uçağın restorana çevrilebileceği, cafe, otel veya ev olarak da kullanılabileceği bilgisi yer alıyor. Pazarlıksız ve takas kabul edilmeyeceği belirtilen 1995 model uçak nakliye masrafları hariç 600 bin liradan satışa sunuldu. - İSTANBUL

İstanbul Atatürk Havalimanı, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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