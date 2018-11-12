12 Kasım 2018, 10:09
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UBER Sürücüsüne Saldıran Taksi Şoförüne Turist Yolcudan Tepki: Sen Deli Misin

Atatürk Havalimanı'ndaki taksi durağı kahyası, UBER sürücüsünün yolcularını almasını engelleyerek şoföre "Senin ağzını burnunu kırarım" diye tehditler savurdu. Tartışmaya dahil olan turist, "Sen deli misin" diyerek kahyaya tepki gösterdi.

Atatürk Havalimanı'nda taksi durağı kahyası olduğu iddia edilen bir şahıs, Türk ve turist iki kadının valizlerini bagaja koymaya çalışan UBER sürücüne müdahale etti. Valizleri koydurtmadığı gibi "Senin ağzını burnunu kırarım" diyerek tehditler savuran şahıs, cep telefonu kamerasına yansıdı. Tartışma esnasında turist "Sen deli misin?" diyerek kahyaya serzenişte bulundu.

"SEN DELİ MİSİN?"

Atatürk Havalimanı'nda uygulamadan UBER aracı çağıran Türk ve turist iki kadın, aracına binmek istedi. O esnada UBER sürücüsünün kadınların valizini bagaja koyduğunu gören ve taksi durağı kahyası olduğu iddia edilen kimliği belirsiz bir şahıs, aracın bagajını kapatmaya çalıştı. Sürücünün cep telefonuyla kayıt yaptığını görerek tepki gösteren şahıs, önce telefonu elinden almaya çalıştı. Kadın turistin "Sen deli misin? Problem nedir?" sözüne karşılık şahıs, "Burada değil dışarıda bineceksiniz" diyerek yolcuların araca binmesini engelledi."Bayanlar olmasa senin ağzını burnunu kırardım"

"SENİN AĞZINI BURNUNU KIRARIM"

Bunun üzerine kadın durumu polis çağırmak istedi. Ardından geri adam atan şahıs, "Yazıklar olsun, şu bayanlar olmasa senin ağzını burnunu kırardım. Kime izletirsen izlet, şerefsizler" diyerek UBER sürücüsünü hem tehdit etti hem de hakaret etti. Tüm bu yaşananlar ise sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Atatürk Havalimanı
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:09



YORUMLAR (44)
UBER CANDIR: Taksiciler magandalığa, taksiciler odası ense yapmaya devam ettiği sürece vatandaşın tercihi uber olmaya devam edecek. Taksiciler odasına yaptığım hiç bir şikayetin geri bildirimi olmadı. Özür bile dilemediler. Uberde yanlışlıkla hem k. kartımdan hem de nakit olarak mükerrer ödeme alındı. Şirket özür dileye dileye bihal oldu. 1saat içinde kartıma iade yapıldı. Bir daha aynı sürücü ile eşleştirilmeyeceğim söylendi. Bir tarafta bu kadar hassas bi şirket, bi yanda saygısz, seviyesiz, dolandırcı tipler
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TERCİHİMİZ UBER: 2 ay önce ümraniye eah den 17 yaşındaki yeğenim kemoterapi aldıktan sonra taksiye binmek istedik. Taksici çocuğun yüzündeki maskeyi, zayıflığını, halsizliğini gördüğü halde ''''delikanlı koysun valizi''''dedi. Çocuk hasta görmüyor musun? Bi zahmet sen koyuver deyince hışımla el frenini çekip kapıları çarpa çarpa valizi bagaja koydu. İnerken yine aynı terbiyesizliği yaptı. ''''Çocuk hastaysa yakınınızı niye çağırmıyosunuz aşağı''''diyerek valizi kaldırıma fırlattı. Taksiciler odasına şikayet ettim ama
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TERCİHİMİZ UBER: yeni kapı metroda indim cok yagmurlu hava 3 km yere gidicem taksiciler yeni bosna beylik duzu varsa gelsin diye bagıryolar ben binmeye calıstım sadece yeni bosna beylik duzu dediler diyemedi yakın mesefa gitmiyoruzz uber cagırdım geldii taxiciler defolsun
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KRAL ÇIPLAK : Uber şart sarı taksiler tam bir soyguncu
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ŞENTÜRK: TAKSİLER ARTIK KALKSIN. . . . TERBİYESİZ BUNLAR. . . . . UBER GELSİN ARTIK MİLLET HİZMET GÖRSÜN. . .
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