UBER Sürücüsüne Saldıran Taksi Şoförüne Turist Yolcudan Tepki: Sen Deli Misin

Atatürk Havalimanı'nda taksi durağı kahyası olduğu iddia edilen bir şahıs, Türk ve turist iki kadının valizlerini bagaja koymaya çalışan UBER sürücüne müdahale etti. Valizleri koydurtmadığı gibi "Senin ağzını burnunu kırarım" diyerek tehditler savuran şahıs, cep telefonu kamerasına yansıdı. Tartışma esnasında turist "Sen deli misin?" diyerek kahyaya serzenişte bulundu.

"SEN DELİ MİSİN?"

Atatürk Havalimanı'nda uygulamadan UBER aracı çağıran Türk ve turist iki kadın, aracına binmek istedi. O esnada UBER sürücüsünün kadınların valizini bagaja koyduğunu gören ve taksi durağı kahyası olduğu iddia edilen kimliği belirsiz bir şahıs, aracın bagajını kapatmaya çalıştı. Sürücünün cep telefonuyla kayıt yaptığını görerek tepki gösteren şahıs, önce telefonu elinden almaya çalıştı. Kadın turistin "Sen deli misin? Problem nedir?" sözüne karşılık şahıs, "Burada değil dışarıda bineceksiniz" diyerek yolcuların araca binmesini engelledi."Bayanlar olmasa senin ağzını burnunu kırardım"

"SENİN AĞZINI BURNUNU KIRARIM"

Bunun üzerine kadın durumu polis çağırmak istedi. Ardından geri adam atan şahıs, "Yazıklar olsun, şu bayanlar olmasa senin ağzını burnunu kırardım. Kime izletirsen izlet, şerefsizler" diyerek UBER sürücüsünü hem tehdit etti hem de hakaret etti. Tüm bu yaşananlar ise sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.