Atatürk Havalimanı'nda taksi ve UBER kavgası kamerada

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:21



01 Aralık 2018 Cumartesi 12:21

Atatürk Havalimanı'nda taksi ve UBER kavgası kameradaYolcu almak isteyen UBER sürücüsünü taksiciler engellediYaşanan arbede ve tartışma kameralara yansıdıİSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda iddia göre yolcu alan UBER sürücüsü taksiciler tarafından engellendi. Yaşanan tartışma ve arbede cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat 07.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, UBER aracıyla havalimanına yolcu almaya gelen Recep Yıldırım, bagajı açtığında müdahaleye uğradı. Taksici olduğu ileri sürülen şahıslar tarafından tartaklanan sürücü Yıldırım, şahıslarla tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonucunda Yıldırım aracından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Sürücünün cep telefonu ile görüntü kaydı yaptığını fark eden şahıslarla arbede de yaşandı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.