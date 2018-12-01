01 Aralık 2018, 12:21
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Atatürk Havalimanı'nda Taksi ve Uber Kavgası Kamerada

Atatürk Havalimanı'nda taksi ve UBER kavgası kamerada Yolcu almak isteyen UBER sürücüsünü taksiciler engelledi Yaşanan arbede ve tartışma kameralara yansıdıİSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda iddia göre yolcu alan UBER sürücüsü taksiciler tarafından engellendi.

Atatürk Havalimanı'nda taksi ve UBER kavgası kamerada
Yolcu almak isteyen UBER sürücüsünü taksiciler engelledi
Yaşanan arbede ve tartışma kameralara yansıdı

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda iddia göre yolcu alan UBER sürücüsü taksiciler tarafından engellendi. Yaşanan tartışma ve arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 07.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, UBER aracıyla havalimanına yolcu almaya gelen Recep Yıldırım, bagajı açtığında müdahaleye uğradı. Taksici olduğu ileri sürülen şahıslar tarafından tartaklanan sürücü Yıldırım, şahıslarla tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonucunda Yıldırım aracından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Sürücünün cep telefonu ile görüntü kaydı yaptığını fark eden şahıslarla arbede de yaşandı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:21



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