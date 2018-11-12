Atatürk Havalimanı'nda Taksici, Uber Gerginliği

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:04



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:04

Atatürk Havalimanı'nda taksici kahyası olduğu iddia edilen bir kişi ile Uber şoförü arasında yaşanan gerginlik, cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde, Uber şoförünün kendisini çağıran turist kadınların valizlerini aracın bagajına koyarken, taksici kahyası olduğu iddia edilen kişinin bunu engellemeye çalıştığı görülüyor. Kadın turistlerin tepki gösterdiği videoda, Uber şoförünün, "Uberim. Yolcumu alacağım." dediği duyuluyor.Taksici kahyası olduğu iddia edilen kişinin ise "Alamazsın, devam et" ifadelerinin yer aldığı kayıtta, turistlerin polis çağıracaklarını belirtmesi üzerine aynı kişinin "Tamam" şeklinde karşılık verdiği görülüyor.