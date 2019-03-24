Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu - İstanbul

Kaynak: AA

Atatürk Havalimanı'nda valizinde 2 kilo 264 gram uyuşturucu madde ele geçirilen kişi ile birlikte hareket ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen V.C'nin (30) valizinde arama yaptı.Şüphelinin valizinin tabanına gizlenmiş halde 2 kilo 264 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliyle birlikte hareket ettiği tespit edilen İran uyruklu M.J. (27) de aynı gün yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.Güvenlik kamera görüntülerinde havalimanı gelen 2 şüpheliden 1'inin X-ray cihazından geçtikten sonra polis ekiplerince yakalandığı, polislerin diğer şüpheliyi de havalimanında yakaladığı görülüyor. Valizde yapılan aramada ise tabana gizlenmiş halde uyuşturucu maddenin bulunma anları polis kamerasına yansıdı.