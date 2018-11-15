Atatürk Havalimanı'nda Yangın Tatbikatı

Atatürk Havalimanı'nda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yangın tatbikatı yapıldı.
Her yıl yapılan tatbikat, sabah saatlerinde Genel Havacılık Terminali yakınlarındaki alanda gerçekleştirildi.
Tatbikatta, uçaklarla havalimanında meydana gelebilecek yangına müdahale edecek itfaiye ekipleri hazır bulundu.
Senaryo gereği çıkarılan yangın ekiplerce söndürüldü.
Öte yandan apron bölgesinde çıkan dumanı görerek ihbarda bulunan vatandaşlar, DHMİ yetkililerince bilgilendirildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,İstanbul Atatürk Havalimanı
15 Kasım 2018 Perşembe 11:42