Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Atatürk Havalimanı'nda yapılan hastane - Drone

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Atatürk Havalimanı'nda, hastane inşaatı ile genel havacılık ve kargo operasyonlarının farklı bölgelerde kesintisiz şekilde sürdüğünü söyledi.

18.04.2020 21:56 | Son Güncelleme: 18.04.2020 21:57
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin , Atatürk Havalimanı'nda, hastane inşaatı ile genel havacılık ve kargo operasyonlarının farklı bölgelerde kesintisiz şekilde sürdüğünü söyledi.
Keskin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk havacılığının gelişimindeki tarihi misyonunu tamamlayıp hizmet nöbetini dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı'na devreden Atatürk Havalimanı'nda pandemi ile mücadelede büyük önem taşıyan sahra hastanesi inşaat çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı. ?
?Genel havacılık ve kargo operasyonlarının "05/23" pistinden "Annex-14" standartlarına uygun bir şekilde, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinden taviz verilmeden gerçekleştirildiğini kaydeden Keskin, "?İstanbul Havalimanı'ndaki pistler ile aynı doğrultuda olduğu için büyük taşınma sonrası kullanılmayan ve inşaat alanına dahil edilen pistler, pandemi dolayısıyla aktif olarak hizmet veremeyen Türk havacılığı uçaklarına park hizmeti sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.
Keskin, hastane inşaatı ile genel havacılık ve kargo operasyonlarının farklı bölgelerde kesintisiz bir şekilde devam ettiği Atatürk Havalimanı'nda incelemelerde bulunduklarını anlatarak, "14 kurala riayet ettiğimiz bugünlerde özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Atatürk Havalimanı’nda yapılan hastane - Drone

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Keskin, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü Haberler
Cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
Ankara OSTİM’de çadır deposunu pavyon yapanlar, 60 bin lira ceza yedi Haberler
Ankara OSTİM'de çadır deposunu pavyon yapanlar, 60 bin lira ceza yedi
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Belediye ’bedava ekmek yasaklandı’ dedi, valilikten jet yanıt geldi Haberler
Belediye "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haberler
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronadan ölüm oranında İstanbul’u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi Haberler
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Haberler ›› Güncel ››Atatürk Havalimanı'nda yapılan hastane - Drone - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:50: DENİZLİ Çukura düşen kaplumbağaları itfaiye kurtardı - Haber 23:48: Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi paylaşımı - Haber 23:48: ABD, Kovid-19 salgını uyarılarına rağmen Çin'e milyonlarca maske satmış - Haber 23:46: Nijerya'da ordu terör örgütü Boko Haram'ın kampına hava saldırısı düzenledi - Haber 23:46: Muş Valisi Gündüzöz'den sağlık çalışanlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama... - Haber 23:36: Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu - Haber 23:01: Cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü - Haberler 22:52: Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi - Haberler 21:22: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi - Haber 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi - Haber