Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren hastanenin temeli ortaya çıktı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastanenin temeli ortaya çıktı.

14.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:05
Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren hastanenin temeli ortaya çıktı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastanenin temeli ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe 'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan fotğraflandı.  45 günde bitirilmesi planlanan hastanenin temel kısmı ortaya çıktı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen fotoğraflardı  temel inşaatının büyük bir bölümünün tamamlandığı görülüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Koronavirüs, Sancaktepe, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Haberler ›› Güncel ››Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren hastanenin temeli ortaya çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:25: Arguvan Belediyesi, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor - Haber 15:24: Sezaryenle doğan kadınlarda "obezite ve tip 2 diyabet" olasılığı daha yüksek - Haber 15:24: Adana'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında market ve pazar yerleri denetlenecek - Haber 15:24: Erdoğan: "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının... - Haber 15:24: Erdoğan: "Genel Kurulda kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor" - Haber 14:18: Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi - Haberler 14:12: Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek - Haber 12:47: Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı - Haberler