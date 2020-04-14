ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAPIMI SÜREN HASTANENİN TEMELİ ORTAYA ÇIKTI
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastanenin temeli ortaya çıktı.
14.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe 'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. 45 günde bitirilmesi planlanan hastanenin temel kısmı ortaya çıktı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen görüntülerinde temel inşaatının büyük bir bölümünün tamamlandığı görülüyor.
Kaynak: DHA
Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Koronavirüs, Sancaktepe, Güncel