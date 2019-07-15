15.07.2019 23:46
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ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ 15 TEMMUZ ANMA ETKİNLİĞİ SONA ERDİ

ATATÜRK HAVALİMANI

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği sona erdi.


Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği sona erdi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Etkinlik kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ekrana yansıtılıp, isimleri okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından şehitler için dua okundu. Etkinlik daha sonra sona erdi.
Atatürk Havalimanı'na gelenler, buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
-Tören alanından dağılan kalabalık
-D-100 Karayolu'nda araç ve insan yoğunluğu
-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel

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