15.07.2019 23:49
Haberler» Güncel» Haber

Atatürk Havalimanı'ndaki 15 Temmuz anma etkinliği sona erdi

Atatürk Havalimanı

ATATÜRK Havalimanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği sona erdi.

ATATÜRK Havalimanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği sona erdi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Etkinlik kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin  fotoğrafları ekrana yansıtılıp, isimleri okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından şehitler için dua okundu. Etkinlik daha sonra sona erdi. Atatürk Havalimanı'na gelenler, buradan ayrıldı.


Kaynak: DHA
İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel

Son Dakika Haberleri
04:55   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
04:50   Brandenburg Kapısı Önünde 251 Sembolik Şehit Tabutu
04:49   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
04:49   Libyalı yetkiliden Türk halkına övgü
04:45   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
04:45   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
04:41   Muğla Valisi Civelek: "15 Temmuz tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır"