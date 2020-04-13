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Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında hummalı çalışmalar sürüyor

Atatürk Havalimanı yerleşkesinde yapımı devam eden hastanenin inşaat alanında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

13.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:54
Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında hummalı çalışmalar sürüyor
Atatürk Havalimanı yerleşkesinde yapımı devam eden hastanenin inşaat alanında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da yapılacağını duyurduğu 1000 yataklı hastanenin inşaatı çalışmaları devam ediyor.
Atatürk Havalimanı yerleşkesinde geniş bir alanda oluşturulan inşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Hafriyat kamyonlarının giriş çıkış hareketliliğinin arttığı inşaat alanında çok sayıda işçi de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İnşaatın 45 günde tamamlanması hedefleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.
Atatürk Havalimanı alanında oluşturulacak bin yataklı hastanenin 45 günde içinde bitirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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