Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ HASTANE İNŞAATINDA BİNA YAPIMI BAŞLADI

(Havadan görüntülerle) ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ HASTANE İNŞAATINDA BİNA YAPIMI BAŞLADIHaber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastanenin tek katlı bina bölümünün yapımına başlandı.

16.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:40
(Havadan görüntülerle) ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ HASTANE İNŞAATINDA BİNA YAPIMI BAŞLADI
Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA)
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastanenin tek katlı bina bölümünün yapımına başlandı. Çalışmalar havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı hastane inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor.
Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. Yapımına başlanıldıktan itibaren 45 günde bitirilmesi planlanan hastanenin temel inşaatı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Temelin tamamlanmasının hemen ardından tek katlı hastanenin bina iskeletinin yapımına başlandı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen görüntülerinde bazı bölümlerde binanın metal iskeletinin yapımının tamamlandığı görülüyor. ATATÜRK HAVALİMANI’NDAKİ HASTANE İNŞAATINDA BİNA YAPIMI BAŞLADI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Koronavirüs, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Artış var Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Artış var
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Türkiye, ’koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde’ kendine son sıralarda yer buldu Haberler
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" kendine son sıralarda yer buldu
Haberler ›› Güncel ››ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ HASTANE İNŞAATINDA BİNA YAPIMI BAŞLADI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:36: Freni boşalan kamyon duara çarptı, sürücü öldü - Haber 13:36: Gercüş'te konoravirüs tedbirleri - Haber 13:36: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber 13:36: RUMELİSİAD üyeleri sağlık sektörü için 200 bin lira bağışta bulundu - Haber 13:35: Çin'in Suriye'ye gönderdiği iki kolilik test kiti yardımı alay konusu oldu - Haber 13:09: İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi - Spor