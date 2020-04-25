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Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin çatı ve duvarları ortaya çıktı

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapımı aralıksız olarak süren Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatındaki blokların büyük bir bölümünde, çatı ve duvarlar ortaya çıktı.

25.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:53
Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin çatı ve duvarları ortaya çıktı
Korona virüs tedbirleri kapsamında yapımı aralıksız olarak süren Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatındaki blokların büyük bir bölümünde, çatı ve duvarlar ortaya çıktı. Bina içi aksamlarının da oluşturulmaya başlandığı hastane bir aydan kısa bir süre sonra tamamlanarak hizmete girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda biner yatak kapasiteli iki hastanenin 45 günde yapılarak pandemiyle mücadelede hizmete gireceğini açıklamasının ardından yaklaşık 20 gün önce yapımına başlanan hastanelerin inşası son sürat devam ediyor. Hastanenin hedeflenen sürede tamamlanması için ekipler üç vadiye şeklinde çalışıyor.

Çatı ve duvarlar büyük oranda tamamlandı

Bu kapsamda 8 Nisan günü Atatürk Havalimanı'nda başlayan çalışmalarda ilk olarak apronda belirlenen alanda hafriyat ve çevre düzenleme çalışmaları yapılmış, sonrasında ise beton zemin oluşturularak bina iskeleti inşa edilmeye başlanmıştı. İnşaat sürecinin başlamasının ardından geçen yaklaşık 20 günlük sürede ciddi oranda yol kat edildi. Gelinen aşamada hastane bloklarının büyük bir bölümünde çatı ve duvar giydirmelerinin büyük oranda tamamlandığı bir kısmında ise çalışmaların sürdüğü görüldü.

Bina içlerinde de hummalı çalışma sürüyor

Çatı ve duvarları giydirilen blokların içinde de benzer şekilde hummalı çalışma devam ediyor. Bina dışında yoğun mesai sürerken bina içerisindeki işçilerin de havalandırma ve kablolama gibi gerekli aksamları yerleştirdiği görüldü. Öte yandan bir süredir yer altından döşenerek havalamanı apronundaki şantiye alanına ulaştırılan elektrik alt yapısı ve trafo kurulumu da tamamlanarak şantiyeye elektrik verilmeye başlandığı öğrenildi.

Yapımı süren hastanenin bir aydan kısa süre sonra tamamlanarak pandemiyle mücadelede hizmet vermeye başlaması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Güncel , Haber
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