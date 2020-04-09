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- Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin kazı çalışmaları sürüyor

- Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin kazı çalışmaları sürüyor Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak bin yataklı hastanenin dün başlatılan kazı çalışmaları, bugün de sürüyor.

09.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:42
- Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin kazı çalışmaları sürüyor
İSTANBUL - Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak bin yataklı hastanenin dün başlatılan kazı çalışmaları, bugün de sürüyor. Proje, 45 günde tamamlanarak Covid-19 ile mücadeleye önemli katkılar sağlayacak.
Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na hastane yapılacağını açıklamasının ardından dün itibariyle bu bölgede hareketlilik başlamıştı. Bu kapsamda çok sayıda iş makinesinin Atatürk Havalimanı apronuna alınmaya başlandığı görülmüş ve akabinde aprondaki pistin kenarında belirlenen bölümde kazı ve çevre düzenleme çalışmalarına başlanmıştı.
Atatürk Havalimanında dün başlayan hareketlilik bugün de devam etti. İş makinelerinin sabah erken saatlerden itibaren yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü görüldü. Korona virüs ile mücadele kapsamında havalimanı içerisinde belirlenen alana 45 günlük sürede bin yataklı hastane yapılması planlanıyor. Proje kapsamında benzer bir hastane de yine aynı sürede Sancaktepe'de hayata geçirilecek. - Atatürk Havalimanı’ndaki hastanenin kazı çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Koronavirüs, Genel
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