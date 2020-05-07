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ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ HASTANENİN PEYZAJ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan 3 hafta içerisinde tamamlanacağını hizmete açılması beklenilen sahra hastanesi inşaatında peyzaj çalışmaları devam ediyor.

07.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:12
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan 3 hafta içerisinde tamamlanacağını hizmete açılması beklenilen sahra hastanesi inşaatında peyzaj çalışmaları devam ediyor.
Nisan ayı başında inşaatına başlanılan Atatürk Havalimanı'ndaki sahra hastanesinin tamamlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bin yataklı sahra hastanesinde kaba inşaatının büyük oranda tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesi çalışmalarına hız verildi. Ramazan Bayramı sonrası hastanenin faaliyete geçmesi planlanıyor. ATATÜRK HAVALİMANI’NDAKİ HASTANENİN PEYZAJ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel, Haber

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