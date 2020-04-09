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Atatürk Havalimanı'ndaki hummalı çalışma böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı'ndaki hummalı çalışma böyle görüntülendi Bin yataklı hastane için Atatürk Havalimanı'nda hummalı çalışma Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan bin yataklı hastane için çalışmalar devam ediyor.

09.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:38
Atatürk Havalimanı'ndaki hummalı çalışma böyle görüntülendi
Bin yataklı hastane için Atatürk Havalimanı'nda hummalı çalışma
İSTANBUL - Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan bin yataklı hastane için çalışmalar devam ediyor. Alandaki hummalı çalışma ise kameralara yansıdı.
Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na hastane yapılacağını açıklamasının ardından dün itibariyle bu bölgede hareketlilik başlamıştı. Bugünde iş makineleri sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başladı. Alanda hummalı bir şekilde devam eden çalışmalar ise kameralara yansıdı. Korona virüs ile mücadele kapsamında havalimanı içerisinde belirlenen alana 45 günlük sürede bin yataklı hastane yapılması planlanırken bir hastane de yine aynı sürede Sancaktepe'de hayata geçirilecek. Atatürk Havalimanı’ndaki hummalı çalışma böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Genel
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