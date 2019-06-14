Atatürk Havalimanı'ndaki hurda uçaklar kaldırılmayı bekliyor

TİCARİ uçuşlara kapatılan ve yalnız kargo uçuşlarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'nı apronunda yer işgal eden hacizli, sahipsiz, hurda ya da kullanılamaz durumdaki 17 uçak bulundukları yerden kaldırılacak. Uçakların kaldırılması için yasal düzenleme bekleniyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor. Uçakların bazıları haciz davaları ve bürokrasinin uzun sürmesinden dolayı uzun zamandan beri Atatürk Havalimanı apronunda duruyor. Uçakların havalimanından çıkartılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) "Havaalanlarında bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar" hakkında yönetmelik taslağı hazırladı. Sektörün görüşlerine sunulan taslak yürürlüğü girdiğinde uçaklar bulundukları yerden çıkartılabilecek. Apronda bulunan 17 uçak arasında yabancı tescilliler de bulunuyor.

İŞTE O HURDA UÇAKLARDAN BAZILARI

Atatürk Havalimanı'nda 'Y' apronu olarak adlandırılan alanda duran uçaklar arasında Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi uçak CAT Kargo şirketine aitti. 1994 yılında alınan uçak, çok kısa bir süre uçtu. Sonrasında ise uzun yıllardır kullanılamaz durumda bekletiliyor. Alanda büyük uçakların yanı sıra küçük uçaklar da bulunuyor. Bunların arasında TC-APS kuyruk tescilli Cessna 340A model uçak da bulunuyor. Bir süre yurt içinde kargo taşıyan Cessna 340A daha sonra UPS Türkiye içi hava operasyonunu durdurunca hurdaya ayrıldı. Kullanılamaz durumdaki uçaklar arasında Airbus A300 tipi yolcu uçakları da bulunuyor.

UÇAK SAHİPLERİNE TEBLİGAT YAPILDI

Hacizli ve hurda uçakların Atatürk Havalimanı'ndan kaldırılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bir yönetmelik taslağı hazırladı. Buna göre SHGM, Türk siciline kayıtlı hava araçlarının sahiplerine veya işleticilerine konma-konaklama ücretleri ile vergi borçlarının ödenmesini, hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılmasını ve bütün bu işlemleri tamamlaması gerektiğini tebliğ edecek. Hava aracının sahibi ya da işleticisi tarafından detaylı gerekçeleriyle birlikte SHGM süre uzatma başvurusu yapılması halinde hava araçlarının kaldırılması için verilen süreler 60 güne kadar SHGM tarafından uzatılabilecek. Konuyla ilgili tebligat yapılacak.

AÇIK ARTIRMAYA SUNULACAK

Atatürk Havalimanı'ndaki hava araçları, havaalanı işleticisi tarafından ayrıştırılmaksızın bütün donanımları ile birlikte açık artırma usulü ile satılacak. Bu bedelden konma-konaklama bedeli alınmaksızın ilan, terkin ve satışa ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan bedel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü emanet hesabına yatırılacak. Hava araçları üzerinde bulunan ipotek, haciz ve mevcut ayrıntılar bu bedel üzerinden devam edecek. Alacakların tasfiyesinden sonra kalan miktar satıştan itibaren 5 yıl içinde hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek. 5 yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedel SHGM bütçesine gelir kaydedilecek. Gelir kaydedilen bu tutarların harcanacağı yerler Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine SHGM tarafından belirlenecek.

- İstanbul