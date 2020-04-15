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Atatürk Havalimanı'ndaki Pandemi Hastanesi çalışmaları devam ediyor

Atatürk Havalimanı'ndaki Pandemi Hastanesi çalışmaları devam ediyor Atatürk Havalimanı'nda inşaatına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin yapım çalışmaları gece gündüz aralıksız devam ediyor.

15.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:43
Atatürk Havalimanı'ndaki Pandemi Hastanesi çalışmaları devam ediyor
İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda inşaatına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin yapım çalışmaları gece gündüz aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 günde bitirileceğini açıkladığı Pandemi hastanesinin zemin betonunun dökümü bitirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda 45 günde yapılacağını açıkladığı pandemi hastanesi zemin çalışmaları tamamlandı. Pandemi Hastanesi çalışmaları gece gündüz aralıksız devam ederken, bina iskeletinin yapım çalışmaları başladı.
Yüzlerce kamyon ve insan çalışıyor
Kısa süre önce yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki Pandemi Hastanesi yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Pandemi Hastanesi'nin açıklanan tarihe yetiştirilmesi için 24 saat çalışmalar devam ediyor. Çalışmalara yüzlerce araç ve işçi aralıksız devam ediyor. İnşaat çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesi, elektrik ve diğer alt yapı çalışmaları da aynı anda yürütülüyor.
Zemin betonunun dökümü tamamlanan Pandemi Hastanesi'nin bina demirlerinin yerleştirilmes'ne başlanacak. Atatürk Havalimanı Pandemi Hastanesi 45 günde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor Atatürk Havalimanı’ndaki Pandemi Hastanesi çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Genel
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