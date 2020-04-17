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ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ SALGIN HASTANESİNİN İSKELETİ ORTAYA ÇIKTI

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı salgın hastanesinin bina iskeleti tamamlanmaya başlandı.

17.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:15
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı salgın hastanesinin bina iskeleti tamamlanmaya başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul 'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe 'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu. Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor. Havalimanında yapımı devam eden hastane inşaatında binanın metal iskeleti tamamlanmaya başladı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının 45 günde tamamlanması bekleniyor. ATATÜRK HAVALİMANI’NDAKİ SALGIN HASTANESİNİN İSKELETİ ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Sancaktepe, İstanbul, Güncel
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