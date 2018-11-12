Atatürk Havalimanı'ndaki Terör Saldırısı Davası

Atatürk Havalimanı
'nda 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği, 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın saldırısıyla ilgili 31'i tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul
13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri
Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan yedinci duruşmaya, 17'si tutuklu 21 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada, bazı müştekiler ve avukatları da hazır bulundu.
Saldırıda hayatını kaybeden Tevfik Yusuf Haznedaroğlu'nun annesi müşteki Cevriye Haznedaroğlu, "Tek oğlum Yusuf'un annesiyim. Biz 28 aydır kan kusuyoruz. Ben, bunlar sevinmesin diye ağlamıyorum ama şu anda ağlıyorum, onlar seviniyorlardır. Dilerim Allah'tan inşallah son sevinmeleri olur. Bizim, sizin adaletinize güvenimiz tam. Bir bakıyoruz yarısı çıkmış dışarı. Bizim canımız yanıyor. Yusuf'um sizin oğlunuz olsa bırakır mıydınız bunları?" ifadelerini kullandı. Söz
alan bazı müştekiler ve avukatları da sanıklardan şikayetçi olduklarını ve en ağır cezayla cezalandırmalarını istediklerini belirtti.
Duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarıyla devam ediyor.
Sanıkların savunmasını tamamlamasının ardından, mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.
Mütalaa
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, "28 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda 45 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı, 3 teröristin ise geberdiği anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.
Tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal
, Ahmet Kaplan
, Eyüp Demir
, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani'nin "anayasayı ihlal" ile 45 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan kırk altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, bu sanıkların ayrıca 163 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", 24 defa uygulanmak üzere "mala zarar verme" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından da toplam 2 bin 150 yıldan 3 bin 371 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.
Mütalaada, 15 sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi öngörülürken, bu sanıklar hakkında "anayasayı ihlal", "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından yeterli delil elde edilemediğinden beraat istenmişti.
Savcı mütalaasında, 21 sanığın tüm suçlardan beraatini, hakkında yakalama kararı bulunan 4 sanığın ise dosyasının ayrılmasını talep etmişti.
İstanbul Atatürk Havalimanı
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:58