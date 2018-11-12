Atatürk Havalimanı'ndaki Terör Saldırısı Davası

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:00



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:00

"Yusuf'um sizin oğlunuz olsa bırakır mıydınız bunları?"Haber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHAAtatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde 46 kişinin hayatını kaybettiği DEAŞ'ın terör saldırısına ilişkin 31'i tutuklu 4'ü firari 46 sanık hakkında açılan davada şikayetçilere söz verildi.Terör saldırısında hayatını kaybeden Tevfik Yusuf Haznedaroğlu'nun annesi Cevriye Haznedaroğlu, "Bizim sizin adaletinize güvenimiz tam. Bir bakıyoruz yarısı çıkmış. Bizim 28 aydır canımız yanıyor. Yusufum sizin oğlunuz olsa bırakır mıydınız bunları? Hayatımız bitmiş, yaşantımız mahvolmuş. Kimin parmağı varsa cezalandırılsın" diyerek gözyaşı döktü.YEDİNCİ DURUŞMA YAPILDIİstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen 7. duruşmaya 17 tutuklu sanık ile 4 tutuksuz sanık hazır bulundu. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ile saldırıda yaralananlar "şikayetçi" sıfatıyla katıldı. Yabancı uyruklu sanıklar için Rusça ve Arapça tercümanlar da duruşmada hazır bulundu."YUSUF'UM SİZİN OĞLUNUZ OLSA BIRAKIR MIYDINIZ BUNLARI? "Terör saldırısında hayatını kaybeden Tevfik Yusuf Haznedaroğlu'nun annesi Cevriye Haznedaroğlu, "Tek oğlum Yusuf'un annesiyim. Biz 28 aydır kan kusuyoruz. Ben 'bunlar sevinmesin' diye ağlamıyorum. Ama şu anda ağlıyorum, onlar seviniyorlardır. Dilerim Allah'tan inşallah son sevinmeleri olur. Bizim sizin adaletinize güvenimiz tam. Bir bakıyoruz yarısı çıkmış. Bizim 28 aydır canımız yanıyor. Yusuf'um sizin oğlunuz olsa bırakır mıydınız bunları? Hayatımız bitmiş, yaşantımız mahvolmuş. Kimin parmağı varsa cezalandırılsın" diyerek gözyaşı döktü. Söz alan diğer müştekiler de sanıkların en ağır cezayı almasını istediklerini belirterek, adalete güvendiklerini belirtti. Duruşma, tutuklu sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmasıyla devam ediyor.TEMMUZ AYINDA MÜTALAA VERİLMİŞTİCumhuriyet Savcısı 9 Temmuz'da görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimanı'nin "Anayasayı ihlal", "Tasarlayarak kasten öldürmek", "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "Nitelikli mala zarar verme" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından toplam 46'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 2 bin 150'şer yıldan 3 bin 371'er yıla kadar hapis çarptırılmasını talep etmişti. 15 tutuklu sanığın "Örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep eden savcı, 21 sanığın ise cezalandırılmasına yeterli delil elde edilemediğinde tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verilmesini istemişti. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar verilmesi talep edilmişti. Öte yandan mahkeme heyeti, 9 Temmuz'da görülen duruşmada 5 sanığın tahliyesine de hükmetmişti. Davada tutuklu sanık sayısı 31'e düşmüştü.Görüntü Dökümü:------------------------Arşiv görüntüler