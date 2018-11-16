Atatürk Havalimanı'ndaki Terör Saldırısı Davasında Karar Günü

Atatürk Havalimanı
'nda, 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği, 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın saldırısıyla ilgili 46 sanığın yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması başladı. İstanbul
13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri
Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 19'u tutuklu 22 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada, bazı müştekiler ve avukatları ile yabancı uyruklu sanıklar için 7 tercüman da hazır bulundu.
Davada tüm sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki savunmaları tamamlandı.
Son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini ve tahliyelerini istedi.
Mahkeme başkanı, dava hakkındaki kararın saat 16.30'da açıklanacağını belirterek, duruşmaya ara verdi.
Mütalaa
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, "28 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda 45 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı, 3 teröristin ise geberdiği anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.
Tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal
, Ahmet Kaplan
, Eyüp Demir
, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani'nin "anayasayı ihlal" ile 45 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan kırk altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, bu sanıkların ayrıca 163 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", 24 defa uygulanmak üzere "mala zarar verme" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından da toplam 2 bin 150 yıldan 3 bin 371 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.
Mütalaada, 15 sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi öngörülürken, bu sanıklar hakkında "anayasayı ihlal", "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından yeterli delil elde edilemediğinden beraat istenmişti.
Savcı mütalaasında, 21 sanığın tüm suçlardan beraatini, hakkında yakalama kararı bulunan 4 sanığın ise dosyasının ayrılmasını talep etmişti.
İstanbul Atatürk Havalimanı