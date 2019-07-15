15.07.2019 21:05
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Atatürk Havalimanı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi

Atatürk Havalimanı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi Vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti, yoğunluk havadan görüntülendiİSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle organize edilen etkinliğe katılmak isteyen yüzlerce vatandaş Atatürk Havalimanı'na akın etti.

Atatürk Havalimanı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi
Vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti, yoğunluk havadan görüntülendi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle organize edilen etkinliğe katılmak isteyen yüzlerce vatandaş Atatürk Havalimanı'na akın etti. Havalimanında vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen anma etkinliğine vatandaşları yoğun ilgi gösterdi. Yenibosna'da E-5 Karayolu'nda toplanan vatandaşlar, hep birlikte Atatürk Havalimanı'na yürüdü. Havalimanına adeta akın eden vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile görsel bir şölen oluşturdu. Havalimanında vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Atatürk Havalimanı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi
Kaynak: İHA
İstanbul Atatürk Havalimanı, Genel

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