Atatürk Havalimanı'ndan Taşınma 5 Nisan Saat 22.00'da Başlıyor

Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul
Havalimanı'na yapılacak taşınmaya sayılı günler kala Türk Hava Yolları
(THY
) Genel Müdürü Bilal Ekşi
, büyük taşınmanın 5 Nisan
Cuma günü saat 22.00'da başlayacağını duyurdu.
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Ekşi, "Büyük Taşınmamız 5 Nisan Cuma günü 22.00'de başlıyor. Taşınma 6 Nisan 10.00'da bitecek. Taşınma sonrası ilk uçuşumuz 6 Nisan saat 14.00'da. Toplam 686 TIR ile ekipmanlarımızı götürüyoruz" dedi
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-Arşiv - İstanbul
İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, 5 Nisan, Güncel
Kaynak: DHA