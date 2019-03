Atatürk Havalimanı'nın Fuar Merkezine Dönüşmesine Katkı Vermeye Hazırız"

Kaynak: AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Atatürk Havalimanı'nın fuar merkezi yapılması fikrini doğru bulduklarını, ancak bunun için bir dönüşüm yapılması gerektiğini belirterek, "Oradaki bütün holler, hemen bugünden yarına kullanılabilecek durumda değil. Statik anlamda da fiziki anlamda da. Hem bazı hollerin dönüşmesi hem bazı ilave hollerin yapılması lazım. Biz İstanbul Dünya Ticaret Merkezi olarak oraya katkı vermeye hazırız." dedi.Avdagiç, uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2019 öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı.İstanbul'da çok önemli turizm yatırımları bulunduğunu, bunların öne çıkarılması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, İstanbul'da artan turizme bağlı olarak turizm yatırımlarının daha cazip hale geldiğini ifade etti.Avdagiç, geçen yıl 13,4 milyon ziyaretçi ağırlandığını aktararak, "Bu sene 14 milyon kişiyi yakalayacağımızı öngörüyorum. Buna bağlı olarak geçen yıl İstanbul'da fiyatlarımız yüzde 11 arttı ama hala 5 yıldızlı otel fiyatlarımız Avrupa ölçeğine göre ucuz." diye konuştu.İstanbul'a gelen turist sayısını hem nicelik hem de nitelik olarak artırmaya çalıştıklarını anlatan Avdagiç, bu anlamda İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) üzerinden İstanbul'daki kongre turizmini artırma konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.Avdagiç, 5 bin kişilik Dünya Tohumculuk Kongresi ile ilgili girişimde bulunduklarını, bu doğrultuda kongrenin 2023'te İstanbul'da yapılmasının kararlaştırıldığını belirterek, şunları kaydetti:"Bu yıl uzun bir aradan sonra İstanbul'a ilk defa 20-21 kruvaziyer gelecek. Daha Galataport devreye girmedi, Yenikapı'dan sonra Zeytinburnu tarafına da yeni bir liman yapamadık henüz. Sarayburnu'nda bu 21 kruvaziyeri karşılayacağız. Ümit ediyoruz ki, hızlıca Galataport'un da devreye girmesiyle İstanbul'da yine kruvaziyer ticareti öne çıkacak. Kruvaziyer ticareti şu anlamda önemli, biliyorsunuz Nuruosmaniyi'de tamamen o turistlere hitap eden önemli bir ticaret vardı. Daha nitelikli, daha pahalı, katma değeri yüksek olan o grubu tekrar İstanbul'a getirmemiz lazım. Artık Salıpazarı'yla, yani Galataport'la yetinmememiz lazım. Mutlaka hem Yenikapı'da, ya da şu anda Zeytinburnu'nda yeni bir proje var, orada parmak iskele ile İstanbul'da aynı anda bu tip 5-6 büyük geminin yanaşabileceği altyapının hazır olması lazım. Tabi buna bağlı olarak şehir içindeki dolaşım sistemlerinin de iyi kurgulanması lazım. Şehrin her noktasında turistlerin nasıl transfer edileceği, nasıl götürülüp getirileceği hesaplanmalı ve kurgulanmalı."Kapalıçarşı'nın bundan 8-9 yıl önce günde yaklaşık 250 bin ziyaretçi aldığına, şu anda bu rakamın 120 bine gerilediğine dikkati çeken Avdagiç, bunun üzerinde kafa yorulması gerektiğini vurguladı.Avdagiç, "Kapalıçarşı'da 2 bin 400 dükkan ve bunların hepsi yerli ve milli. Dolayısıyla burada yarı yarıya düşen bu rakamı tekrar yukarıya doğru çekmek için, oradaki tüccarla ve esnafla ve tabii ki belediyemizle beraber bir süreç yürütmek lazım." dedi."Konkordatoya giden firma sayısı yatay seyrediyor"Şekib Avdagiç, İTO'nun İstihdam Seferberliği'nde çok proaktif olduğuna işaret ederek, burada üretimini, ihracatını ve pazar payını artırmak, ayrıca daha rekabetçi olmak isteyen firmalar için önemli bir fırsat bulunduğunu söyledi.İstanbul'un Türkiye istihdamının yüzde 20'sini sağladığına değinen Avdagiç, "Olumlu anlamda önemli dönüşler alacağımızı düşünüyoruz. Şu anda ciddi bir bilgilendirme yapıyoruz. Bazı ince ayarlar konusunda da taleplerimiz, tekliflerimiz var. Küçük birtakım dokunuşlarla ortaya konan bu kuvvetli paketin küçük dokunuşlarla daha da etkin bir şekilde hayat bulabileceğini düşünüyoruz. İstanbul'un da bu konuda yine en fazla istihdam sağlayan şehir olacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Avdagiç, dövizin şu andaki seviyelerde kalmasının önemine işaret ederek, "Bundan çok daha önemli bir konu; önümüzdeki dönemde dövizin enflasyon kadar yükselmeye devam etmesi... Enflasyon sıfırsa, sıfır yükselsin ama enflasyon yüzde 10 ise döviz kurunun da yüzde 10 yükselmesi lazım. Bu anlamda şu an kurun 5,40 - 5,50 seviyesi gayet makul bir seviye." dedi.Bu yıl bankacılık sektörünün kredi hacminde yüzde 11-12 civarında bir artış ortaya koyduğunu, bunun yeterli olmadığını belirterek, "İş dünyasının beklentisi yüzde 16-18'lik bir kredi genişlemesinin sağlanması yönünde." şeklinde konuştu.Avdagiç, Türkiye'nin teminat mektuplarının yurt dışında kabul edilmesiyle ilgili süreçlerde olumlu gidişat olduğuna da değinerek, bunların daha iyi noktaya gitmesi yönündeki beklentilerinden bahsetti.Şu andaki bütçe dengelerinde bir sapma yaşanmazsa, 2. çeyrekte bir yatay seyir veya çok küçük de olsa pozitif bir netice beklediğini aktaran Avdagiç, 3. ve 4. çeyrekte ise beklentilerden daha müspet bir büyüme rakamlarının olabileceğini dile getirdi.Avdagiç, konkordatoyla ilgili gelişmelere ilişkin de "Biz bütün konkordatoya giden firma sayısını takip ediyoruz. Şu anda yatay bir seyir olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi konkordato süreçlerinin daha etkin hale getirilmiş olması. Bir de bankalar alacakları yapılandırarak daha kolay geri alabileceklerini gördü ve yeni bir yapılandırma paketi ortaya koydu. Bunu sağlayan şirketler de tabii ki konkordatodan çıktı. Çünkü hiçbir şirket uzun süre konkordatoda kalmak istemez. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman bence daha sonuç odaklı ve rasyonel bir sürece girdik." değerlendirmelerini yaptı."Bir şehri uluslararası finans merkezi yapmak istiyorsanız bunun gereklilikleri var"Şekib Avdagiç, pazarlama gurusu Philip Kotler'in İstanbul'la ilgili bir kitap hazırladığı bilgisini vererek, "Bu kitabın şu anda ilk taslağı geldi, İTO olarak bizim de katkımız var. İstanbul'u, İstanbul'un marka değerini öne çıkaran bir kitap. Biliyorsunuz, onun çıkardığı kitaplar Amazon'a geldiği zaman çok kısa zamanda 'best seller' oluyor. Bu anlamda bence paketin önemli bir ayağı da bu. Kedisi de gerçekten İstanbul'da olmaktan çok memnun oldu. Çünkü ekibiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Biz bunun gibi İstanbul için çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü İstanbul'un imajını yukarı doğru çektiniz mi, ülkenin imajını da yukarı doğru çekiyorsunuz. Dolayısıyla bu tip önemli isimleri önemli etkinlikleri inşallah yapmaya devam etme kararlılığındayız." dedi.İstanbul'un finans merkezi olmasının önemini vurgulayan Avdagiç, şöyle devam etti:"Siz bir şehri uluslararası finans merkezi yapmak istiyorsanız bunun gereklilikleri var. Bu konuda net bir irade kondu, bir fiziki mekan belirlendi. İnşaat çalışmaları başladı. Burada şu anda bir yavaşlama yaşansa bile, şu anda ortaya çıkan bu iradeden sonra hem inşaat hem mevzuat anlamında süreçlerin paralel yürümesi lazım. Çünkü bu konuda birçok rakibimiz var. Bunların arasından sıyrılıp İstanbul'u öne çıkartmak için yapmamız gereken çok önemli ev ödevleri var. Sadece hükümetin değil, üniversitelerimizin, iş dünyasının, kurumlarımızın, şirketlerimizin ve yetişmiş insan gücü açısından yapmamız gereken çok şeyler var. Uluslararası sertifikalara sahip eleman yetiştirmeden tutun da hukuki altyapımızı bu konuda belli gelecek yatırımcıların beklentilerini hem içerik olarak hem süre olarak karşılayacak bir yapıyı hayata geçirmek çok önemli. Ümit ediyorum ki hepimiz ödevimizi zamanında yaparsak, bu işin beklentilere uygun gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yok ama herkesin ciddi bir şekilde ev ödevini yapması lazım."Avdagiç, İstanbul'da sur içindeki bölgede birtakım çöküntü alanları olduğunu, bunların mutlaka ele alınması gerektiğini ifade etti.Mısır Çarşısı'nın çok güzel bir restorasyon geçirdiğine değinen Avdagiç, arkadaki hanların artık eski ticari önemi kalmadığını ama onların da yeni bir konsept geliştirip ticarette devam edebileceğini söyledi.Avdagiç, bu noktada bir iki numune iş hanının yerli ve yabancı turistlere hazır hale getirilmesi durumunda, oradaki bütün hanlarda hızlı değişim yaşanabileceğini, oranın hem marka hem gayrimenkul anlamında değerinin yukarı taşınabileceğini dile getirdi."BTM'de üç yıl içinde bin start-up'lık sistem kurmak istiyoruz"Şekib Avdagiç, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde 180 start-up bulunduğunu, burada üç yıl içinde bin start-up'lık sistem kurmak istediklerini söyledi.İstanbul'daki fuar alanlarının son derece yetersiz olduğuna da değinen Avdagiç, İstanbul gibi bir kentte 400-500 bin metrekarelik nitelikli fuar alanına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.Avdagiç, Atatürk Havalimanı'nın fuar merkezi yapılması fikrini doğru bulduklarını belirterek, "Bunu kesinlikle destekliyoruz ancak bunun için bir dönüşüm yapılması gerek. Oradaki bütün holler, hemen bugünden yarına kullanılabilecek durumda değil. Statik anlamda da fiziki anlamda da. Hem bazı hollerin dönüşmesi hem bazı ilave hollerin yapılması lazım. Biz İstanbul Dünya Ticaret Merkezi olarak oraya katkı vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.Türkiye algısı yürüten Sivil Toplum Kuruluşları'nın çabalarının yeterli olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:"Federal Almanya Meclis Başkan Yardımcısı'nın İstanbul'da olduğunu öğrenince biz davet ettik. 'Bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Üçüncü kuşak, dördüncü kuşak, Almanya'da doğmuş, Almanya'da tahsilini yapmış, çok iyi Almanca konuşan, bir kısmı Alman vatandaşı genç Türkler, Türkiye'ye dönüyor...Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz.' Bunu Federal Almanya Meclis Başkan Yardımcısı söylüyor. Orada TAYSAD Başkanı Alper Kanca vardı ve orada latife yaptı; 'Lütfen rahatsız olmayın sayın Meclis Başkan Yardımcım. O gençlerin bir kısmını ben kendi şirketimde çalıştırıyorum ve onları çok iyi yetiştirdiğiniz için çok teşekkür ederim, çok memnunuz onlardan' diyerek biraz da gerçeği eleştirili bir şekilde onlarla paylaştı. Yani ilk kuşak Almanya'da her şeyi kabullendi ama yeni kuşak iyi Almanca biliyor, iyi eğitim almış, kamuoyunda hala kendisine karşı ayrımcılık uygulanmasından dolayı rahatsızlık duyuyor ve bir kısmı Türkiye'ye geliyor. Belki biz, Türkiye'de bir takım politikalar geliştirip bunların, bu yetişmiş insan gücünün daha çok Türkiye'ye gelmesini sağlayacak politikalar yapabiliriz."Avdagiç, üretimin tekrar Türkiye'nin merkezine oturtulması gerektiğini belirterek, "Üretiyoruz ama daha çok üreten ülke olma hedefimizi kesin, vazgeçilmez ve sürekli bir hale getirmemiz lazım. Eğer Almanya gibi bir ülke hala sanayideki payını toplam katma değer içinde yüzde 23'ten 25'e çıkarmayı, daha yukarılara çekmeyi planlıyorsa,bizim de bu konuda ne yapmamız gerektiğini net olarak ortaya koymamız lazım." dedi.Şekib Avdagiç, bu yıl 38 fuara katılacaklarını, fuar sezonu bitene kadar dolar kurunu 4 liraya, avro kurunu 4,8 liraya sabitlediklerini anımsattı.Bu yıl fuarlara toplam katılacak firma sayısının bin 100 olmasını beklediklerini aktaran Avdagiç, Türkiye'nin hakim olduğu sektörlerde merkez yapılması gerektiğini, tekstil alanında ilave çalışmalarla kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.Avdagiç, İTO'nun meslek okullarına yönelik yürüttüğü projenin de çok iyi bir noktaya geldiğine işaret ederek, buradan mezun olan çocuklara daha iyi destek verilmesi gerektiğini söyledi.