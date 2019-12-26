Atatürk Havalimanı'nın kapatılması nedeniyle TAV'a 389 milyon euro tazminat ödenecek

Atatürk Havalimanı'nın taşınması sonrasında TAV Havalimanları Holding'in uğrayacağı zararın bedeli belli oldu. TAV Havalimanları Holding, Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kira sözleşme süresinin bitiminden önce kapanması sebebiyle 389 milyon euro (2,6 milyar TL) tazminat alacak.

3 OCAK 2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYORDU

İstanbul Havalimanı'nın 6 Nisan'da açılmasının ardından Atatürk Havalimanı'ndan yolcu uçuşları durdurulmuştu. Ancak TAV Havalimanları'nın ise havalimanını 3 Ocak 2021'e kadar işletme hakkı bulunuyordu.

TAV Havalimanları Holding'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"8 Nisan 2019'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığımız açıklamada; İstanbul Havalimanı'nın 6 Nisan 2019 tarihinde açılışına bağlı olarak, Atatürk Havalimanı'nın, 3 Ocak 2021'e kadar geçerliliği süren kira sözleşme süresinin bitiminden önce ticari uçuşlara kapanması sebebiyle Şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının hesaplanmasına ilişkin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Şirketimiz ve bağımsız danışmanlar tarafından yapılan çalışmaların devam etmekte olduğunu ve Şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının tazminine ilişkin resmi bilgilendirmeyi almayı beklediğimizi duyurmuştuk.

389 MİLYON EURO ÖDENECEK

Taraflar arasında yapılan toplantılar sonrasında, hesaplanan tazminat miktarı ile ilgili yazı DHMİ tarafından Şirketimize iletilmiştir. İlgili resmi bilgilendirme yazısında, Şirketimize DHMI tarafından tazmin edilecek tutarın 389 milyon euro olduğu ifade edilmiştir."