06.07.2019 23:57
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Atatürk heykelinde restorasyon çalışması başlatıldı

Atatürk heykelinde restorasyon çalışması başlatıldı

Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk heykelinde restorasyon çalışması başlatıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk heykelinde restorasyon çalışması başlatıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin simgelerinden Atatürk heykelinde yenileme ve düzenleme çalışması yapılıyor. Restorasyon çalışması hakkında bilgi veren Tamer Kamalı, "Belediyemiz tarafından Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ait heykeline ilişkin güzel bir çalışma başlattık. Böyle bir çalışmanın içerisinde yer almaktan dolayı çok mutluyum. Uzun yıllardır şehir merkezinde bulunan Atatürk Heykeli'nin, belediye başkanımız ve ilgili birim müdürlerimizin ortak kanaatiyle son derece yıpranmış ve restore edilmesi gerektiği düşüncesine vardık. Restorasyon çalışmamız kapsamında heykeldeki kırık ve çatlak alanları onardık. Zemin bölgesindeki gerekli düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte ilimizin değerli simgelerinden Atatürk Heykeli'nin ömrünün uzatılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Bilecik, Yaşam

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