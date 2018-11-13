13 Kasım 2018, 15:35
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Atatürk Heykeline Çıktı, Linçten Polis Kurtardı

Adıyaman'da, Atatürk heykeline çıkan ve uçucu madde bağımlısı olduğu anlaşılan şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı.

Adıyaman'da, Atatürk heykeline çıkan ve madde bağımlısı şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı.

Kapcami Mahallesi Sümer Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çıkan bir kişinin heykelin omuzlarında oturduğu görüldü. Heykelin üzerinde başında poşu bulunan 30 yaşlarındaki kişiye tepki gösterenler, durumu polise bildirdi.

POLİS LİNÇTEN ZOR KURTARDI

Elinde bulunan poşette uçucu madde çektiği anlaşılan şüpheli, polisin gelişinin ardından heykelden aşağı indi. Bu sırada kalabalıktan bazı kişilerin saldırarak tekme attığı şüpheliyi polis güçlükle alandan uzaklaştırarak emniyete götürdü.

SORGUSU SÜRÜYOR

Linç edilmekten polis tarafından kurtarılan şüphelinin yapılan incelemede uçucu madde bağımlısı Ahmet B. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ahmet B.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

13 Kasım 2018 Salı 15:35



YORUMLAR (11)
BAS: HELAL OLSUN ADIYAMANA SLM LAR SAYGILAR GOZLERIM YASARDI DIGER ILLERE DE ORNEK OLSUN BATIDAKI ILLER DAHA YAPAMADIGINI YAPTINIZ SAGOLASINIZ
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BOŞ İŞLER: boş beleş işler. adıyamanın kofikleri
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VE GOOL OLDU: niye linç ediliyor ha kimse kimseyi sevmek zrounda diil
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6 23
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  • KIBRIS GAZISI : KLEVYE BASINDA BU ÜLKENIN DEGERLERINE HAKARET ETMEK KORKAKLIGIN ACIZ VE ADILIGIN BELIRTISIDIR MERTCE ORTAYA CIKIP KLEVYEDE DEGIL SÖZ VE EYLEMLE BULUNDA BAK O ZAMAN BU MILLET KIME GOL ATIYOR GÖR
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  • KIM : SEN NY BURDA GOCUNUYON SEN KIMLERDENSIN SOLE HANGI MILLET KIMI YUNAN KIMI FARNSIZ OLDU
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