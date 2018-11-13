Atatürk Heykeline Çıktı, Linçten Polis Kurtardı

13 Kasım 2018 Salı 15:56



13 Kasım 2018 Salı 15:56

ADIYAMAN'da, Atatürk heykeline çıkan ve uçucu madde bağımlısı olduğu anlaşılan şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı.Kapcami Mahallesi Sümer Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çıkan bir kişinin heykelin omuzlarında oturduğu görüldü. Heykelin üzerinde başında poşu bulunan 30 yaşlarındaki kişiye tepki gösterenler, durumu polise bildirdi. Elinde bulunan poşette uçucu madde çektiği anlaşılan şüpheli, polisin gelişinin ardından heykelden aşağı indi. Bu sırada kalabalıktan bazı kişilerin saldırarak tekme attığı şüpheliyi polis güçlükle alandan uzaklaştırarak emniyete götürdü. Linç edilmekten polis tarafından kurtarılan şüphelinin yapılan incelemede uçucu madde bağımlısı Ahmet B. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ahmet B.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. - Adıyaman