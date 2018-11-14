Atatürk Heykeline Saldırı - Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı - Tekirdağ

Çorlu
ilçesinde, Atatürk
heykeline baltayla vurarak zarar veren şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, dün gözaltına alınan Ç.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Ç.B, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Mahkeme, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
İlçedeki Atatürk Meydanı
'nda bulunan Atatürk heykeline elindekiyle baltayla vurarak zarar veren Ç.B, polisin çalışması sonucu gözaltına alınmıştı. Tekirdağ
Valiliği'nden yapılan açıklamada, zanlının "psikolojik sorunları olduğunun anlaşıldığı" ifade edilmişti.
Çorlu,Tekirdağ,Mustafa Kemal Atatürk
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:24