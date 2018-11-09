Atatürk İçin Lokma Döktüler

Ege
Bölgesi Karadenizli Kadınlar Derneği, 10 Kasım Atatürk
'ü Anma Günü dolayısıyla lokma döktürdü. Konak
Belediyesinden yapılan açıklamada göre, Ege Bölgesi Karadenizli Kadınlar Derneği, Kapılar semtinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
, silah arkadaşları ve tüm şehitler için lokma dökerek vatandaşlara ikram etti.
Anma etkinliğine katılan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş
, Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak için düzenlenen etkinlikten ötürü dernek yönetimine teşekkür etti.
Cumhuriyeti kuran, kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren Atatürk ve silah arkadaşlarına çok şey borçlu olduklarını dile getiren Başkan Pekdaş, "Biz hala onlara borçluyuz, ruhları şad olsun." dedi.
10 Kasım,Ege,Mustafa Kemal Atatürk