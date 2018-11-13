Atatürk İçin Sanat Dolu Anma Gecesi

Konak Belediyesi ve Bahar Lions Kulübü işbirliğinde gerçekleşen gece yoğun ilgi gördü. Salon Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı İzmirliler tarafından dolduruldu.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Bahar Lions Başkanı Ayşegül İnceoğlu desteklerinden ötürü Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a teşekkür ederek,"Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Lionsların Türk milletine en büyük hizmeti sunan, bu vatanı kurtararak cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağımıza dair yemin ederek Lion oluyoruz" dedi.

ATATÜRK HER ŞEYİYLE ÖRNEK BİR İNSANDI

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da yaptığı konuşmada kuruluşun ve kurtuluşun kenti İzmir'de büyük lider Atatürk'ü hep birlikte özlem, sevgi ve hürmetle andıklarını söyledi. Bu anmalara çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini belirten Pekdaş, Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarının çökmüş bir ulustan modern bir cumhuriyet, yurttaşlık esasına dayanan bir devlet, hukukun üstünlüğünü kabul eden bir yönetim şeklini hedeflediklerini söyledi. Pekdaş, "Atatürk ve silah arkadaşları cephelerde savaştıkları gibi pek çok diplomatik başarıya da imza attı. Sanat olmadan modern bir cumhuriyetin olamayacağını bildikleri için bir taraftan hukuk devrimi, diğer taraftan laik, bilimsel eğitim ve sanatın yükseltilmesi için mücadele verdiler. Cumhuriyet insanı olmak; pek çok alanda özgür birey olmayı gerektiriyor. Özgür birey olmanın yolu da laik, bilimsel eğitim ve sanatı önceleyen eğitimden geçiyor. Atatürk giyimiyle, kuşamıyla, konuşmasıyla, davranışlarıyla her şeyiyle modern cumhuriyetin yurttaşı nasıl olunur bize göstermek istemişti. Bu akşam da bunu gösteriyoruz. Bu karanlıkları ancak böyle aşabiliriz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Bahar Lions Başkanı Ayşegül İnceoğlu Pekdaş'a teşekkür plaketi verirken, Lions 118 R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Zeynep Kocasinan da Pekdaş adın Ege Orman Vakfı'na yaptıkları fidan bağışının belgesini takdim etti.

ŞİİR, DANS VE ŞARKILARLA ANILDI

Anma gecesi İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarından oluşan Turkish Brass Ensemble Orkestrası'nın konseriyle devam etti. Genel Sanat Yönetmenliğini Kenan Gökkaya üstlendiği konserin Sanat Koordinatörlüğünü ise Hikmet Çokağır yaptı. Kurtuluş Savaşı'ndan Atatürk'ün ölümüne kadarki süreci gözler önüne sererek, izleyenlere müzik ve danslar eşliğinde tarih yolculuğa çıkaran konser Derya Derin ve Oğuz Çimen'in seslendirdiği 'Çanakkale İçinde Vurdular Beni' türküsüyle başladı. 'Fikrimin İnce Gülü',''Yine Bir Gül Nihal'şarkılarıyla devam eden gecede İzmir Milli Kütüphane Vakıf Başkanı Avukat Ulvi Puğ ise sunumlarıyla renk kattı. Puğ, Kurtuluş Savaşı'ndan Atatürk'ün ölümüne kadar olan süreci güçlü anlatımıyla dile getirdi. Gecede, Atatürk'ün sesinden Onuncu Yıl Nutku da barkovizyondan izletildi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Zeybek oyunuyla Selim Özyol heybeti ve ihtişamıyla sahneyi doldururken, tango ve vals gösterisiyle Görkem Dizdar ve Burcu Olguner dansın zerafetini gözler önüne seren muhteşem bir performans sergiledi. Öte yandan ressam Güner Özkan, İlhan Dündar ve Namık Kemal Acar canlı performans sergileyerek gecenin başında büyük bir perdeye yapmaya başladıkları Atatürk ve Türk Bayrağı'nı konser boyunca resmettiler.Atatürk'ün öldüğü 10 Kasım tarihine gelindiğinde de Derya Derin adeta ağıt niteliğinde bir Rumeli Türküsü olan 'Mendilimin Yeşili' isimli türküyü seslendirdi.Duygusal anların yaşandığı gecenin sonunda konukların üzerine kımızı beyaz balonlar yağarken, ellerinde Türk Bayraklarıyla 10. Yıl ve İzmir Marşı'nı tüm konuklar hep bir ağızdan seslendirdi.