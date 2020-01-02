Haberler » Güncel » Atatürk Kent Park Kreşi'nde Yeni Yıl Coşkusu - Haber

Atatürk Kent Park Kreşi'nde Yeni Yıl Coşkusu

Manisa Büyükşehir Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören minik öğrenciler, yeni yılı düzenledikleri etkinlikle kutladı.

02.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:00 Atatürk Kent Park Kreşi'nde Yeni Yıl Coşkusu

Birbirlerine yeni yıl hediyesi alan minik öğrenciler, düzenlenen etkinlikte keyifli zaman geçirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, çocukların okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kreşlerde öğrenim keyifle sürüyor. Büyükşehirin minik öğrencileri, yıl boyunca aldıkları eğitimlerin yanı sıra düzenlenen etkinliklerle de keyifli zaman geçiriyor. Bu kapsamda Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören minik öğrenciler düzenlenen yeni yıl partisinde gönüllerince eğlendi. 2019 yılına "Merhaba" diyen minikler, birbirlerine de yeni yıl hediyesi aldı. Tüm öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin yeni yılını kutlayan Kreş Müdürü Başak Ustamehmetoğlu, yeni yılda da aynı şevk ve heyecanla eğitim hizmeti vermeye devam edeceklerini söyledi.


Mustafa Kemal Atatürk, Cengiz Ergün, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:25   Siverek'te kar yağışı kazalara yol açtı - Haber
17:20   Nissan'ın firari eski başkanı Ghosn'un Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştüğü iddia edildi - Haber
17:19   Devrek Belediyesi'nden yılın ilk meclis toplantısı - Haber
17:19   Osmancık Belediyesi araç filosunu güçlendirdi - Haber
17:19   Yeni yılın ilk projesi 4 Ocak'ta açılıyor - Haber
16:29   Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
2.01.2020 17:27:06