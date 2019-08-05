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Atatürk Kent Park'taki dere temizlik çalışmasına yakın takip

MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisalıların hizmetine kazandırılan Atatürk Kent Parkı içerisinden geçen derede başlatılan temizlik çalışmalarını inceledi.

05.08.2019 16:22 Atatürk Kent Park'taki dere temizlik çalışmasına yakın takip

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalıların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda yaşayabilmeleri adına hizmetlerini sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan ve şehrin en gözde sosyal mekanlarından biri olan Atatürk Kent Parkında geçtiğimiz günlerde başlatılan dere temizlik çalışması devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkili personelden bilgiler aldı. Yapılan çalışma ile dere yatağında zaman içerisinde oluşan çamur temizlenerek, dere yatağı daha temiz ve güzel bir görünüme kavuşturulacak.

BAYRAM ÖNCESİ BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ

Çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, "Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimize kazandırılan Atatürk Kent Park'ın içerisinden geçen dere yatağında geçtiğimiz günlerde temizlik çalışmalarına başladık. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldık. Burada yaptığımız çalışmanın amacı, suyun sağlıklı bir şekilde akışını sağlamak ve zamanla biriken çamur nedeniyle kötü koku ile görüntü kirliliğini ortadan kaldırmaktır. Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarımızı bitirmeyi öngörüyoruz" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Kaynak: Bültenler

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