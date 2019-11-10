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Atatürk Kilis'te törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü nedeniyle Kilis'te anma törenleri düzenlendi.

10.11.2019 10:43 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:48Atatürk Kilis'te törenlerle anıldı
Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü nedeniyle 'te anma törenleri düzenlendi.

Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Ömer Sayın tarafından günün anlat ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Öğrencilerin şiir okumasından sonra, Piyade Yarbay Mesut denli tarafından 'Atatürk'ü keşfetmek' isimli sunum yapıldı. Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 10 Kasım adlı oratoryo törenlere, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut,7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, amir ve müdürlerin yanı sıra sivil ve askeri erkan, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - KİLİS

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Türkiye, Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

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