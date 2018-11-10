Atatürk, KKTC'de Törenle Anıldı

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:53



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:53

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yıldönümünde KKTC'de düzenlenen törenlerle anıldı.Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yıldönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de törenlerle anılıyor. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te tüm KKTC genelinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve gönderdeki bayraklar yarıya indirildi.İlk anma töreni başkent Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Tören, saat 09.00'da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar yarıya indirildi.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım anıt özel defterini imzaladı.Atatürk'ü anma törenleri, gün içinde çeşitli etkinliklerle devam edecek.(EAB-MOŞ-NT-D)Kaynak: İHA - LEFKOŞA