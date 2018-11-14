Atatürk Konuşmaları Konferans Serisi Prof. Dr. Uğur Tanyeli'yi Ağırlıyor!

Konuşma, 22 Kasım Perşembe günü saat 18:30'da Pera Müzesi Oditoryumu'nda ücretsiz gerçekleşiyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde düzenlenen ve döneme ait araştırmaları tarih severlerle buluşturan "Atatürk Konuşmaları" serisi, mimarlık tarihçisi Prof. Dr. Uğur Tanyeli'nin konuşmacı olarak katılacağı üçüncü etkinlik ile devam ediyor. "Atatürk Dönemi Mimarlığına Siyasal ve Entelektüel Merkezin Dışından Bakmak" başlıklı konuşmada Tanyeli, dönem mimarisinin temel özelliklerini mercek altına alıyor, mimarlık tarihine yönelik değerlendirmelerde bulunuyor. Tanyeli konuşmasında, Atatürk dönemi mimarisine bakarken siyasal ve kültürel tercihleri bir kenara bırakmanın da önemine işaret ediyor. Etkinlik, 22 Kasım Perşembe günü saat 18:30'da ücretsiz gerçekleşiyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün Atatürk'ün vefatının 80. yılı sebebiyle düzenlediği konferans serisi, 20 Aralık Perşembe günü Prof. Dr. Zafer Toprak'ın gerçekleştireceği "Atatürk Döneminde Gündelik Yaşam: 1918-1938" başlıklı sunum ile sona erecek.