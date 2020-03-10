Atatürk Köprüsü girişinde kamyonet devrildi
Atatürk Köprüsü girişinde otomobil ile çarpışan kapalı kasa kamyonet devrilerek yan yattı.
10.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:10
Atatürk Köprüsü girişinde otomobil ile çarpışan kapalı kasa kamyonet devrilerek yan yattı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle Karaköy girişi bir süre kapanırken trafik ise felç oldu.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Unkapanı istikametine seyir halinde olan otomobil ile Okan K. yönetimindeki 34 EB 7676 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan kamyonet devrilerek yan yattı. Her iki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu. Karaköy girişi trafiğe kapanırken, caddede araç trafiği oluştu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri, trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi. Kamyonet çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik akışı normale döndü.
(Doğan Can Cesur/İHA)
Kaza, saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Unkapanı istikametine seyir halinde olan otomobil ile Okan K. yönetimindeki 34 EB 7676 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan kamyonet devrilerek yan yattı. Her iki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu. Karaköy girişi trafiğe kapanırken, caddede araç trafiği oluştu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri, trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi. Kamyonet çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik akışı normale döndü.
(Doğan Can Cesur/İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Atatürk Köprüsü girişinde kamyonet devrildi
Etiketler : Atatürk köprüsü, Karaköy, Güncel
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