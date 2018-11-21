Atatürk Köprüsü'nde Kaza: 1 Yaralı

Atatürk
(Unkapanı) Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ES 0710 plakalı otomobil, köprünün Fatih
istikametinde, refüje çarparak takla attı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluşurken aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Mustafa Kemal Atatürk
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:33