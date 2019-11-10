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Atatürk, Küçükçekmece'de saygı ve hasretle anıldı

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 81'inci yıl dönümünde Küçükçekmece'de saygı ve özlemle anıldı.

10.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:07Atatürk, Küçükçekmece'de saygı ve hasretle anıldı
Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 81'inci yıl dönümünde 'de saygı ve özlemle anıldı.

10 Kasım anma etkinlikleri, Küçükçekmece Belediye Binası önündeki Atatürk anıtında düzenlenen törenle başladı. Törene Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Garnizon Komutanı Kadir Okyay, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde iki dakika saygı duruşunda bulunularak, bayraklar yarıya çekildi. Çelenklerin anıta bırakılması ve saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu. Törene, Küçükçekmeceliler büyük ilgi ve katılım gösterdi.

Miniklerden duygulandıran gösteri

Ardından Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde de anma programı düzenlendi. Mustafa Barut Anadolu Lisesi öğrencileri, Ata'ya saygı konulu şiirlerini okuyarak, oratoryo gösterisi ve Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan koro performansını sahneledi. Anaokulu öğrencileri tarafından seslendirilen 'Atatürk Çocukları Marşı' ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

600 öğrenci ilk kez Ata'nın huzuruna çıktı

10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında, Küçükçekmece Belediyesi, 600 öğrenciyi Anıtkabir'e götürdü. Daha önce Anıtkabir'i ziyaret etme şansı bulamamış Küçükçekmeceli gençler, Ata'nın huzuruna çıkmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 10 Kasım mesajında, "Bugün yürekten verdiğimiz bir sözün ilk günüdür. 10 Kasım, Atamızı ve bize bıraktığı emaneti tüm gücümüzle, yüreğimizle yaşatmaya başladığımız gündür. Küçükçekmeceli gençlerimizle birlikte Anıtkabir'e, Atamızı ziyarete gittik ve gösterdiği yolda, aklın ve bilimin rehberliğinde ilerleme kararlılığımızla, ona 'Sonsuza kadar emanetinin bekçisiyiz' dedik. Bizim en büyük sorumluluğumuz Ulu Önder Mustafa Kemal'i anlamak, onun bize çizdiği yoldan gitmek, ne olursa olsun Cumhuriyet ilke ve inkılaplarına sadık kalmaktır. Kendisine özlemimiz, gururumuz ve borcumuz sonsuzdur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Küçükçekmece, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: İHA

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