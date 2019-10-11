Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna 120 sözleşmeli personel alınacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna 83 arkeolog, 20 restoratör ve 17 müze araştırmacısı olmak üzere toplam 120 sözleşmeli personel alınacak.



Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan yapılan açıklamada, bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında 20 arkeolojik kazı projesinin desteklenmesine ilişkin yapılan işbirliği sözleşmesi kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesinin (b) bendi ve altıncı fıkraları uyarınca proje süresince çalıştırılmak üzere 83 adet arkeolog, 17 adet müze araştırmacısı ve 20 restoratör alınacağı belirtildi. Açıklamada, arkeolog ve müze araştırmacısı pozisyonu için lisans düzeyinde 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması gerektiği kaydedildi. 20 restoratör unvanlı sözleşmeli pozisyonu için ise mesleki uygulama sınavıyla personel alımı yapılacağı belirtildi. Sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer hususların Kurumun "www.ayk.gov.tr" adresinde yayınlanan ilan metninde yer aldığı ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA