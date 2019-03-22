Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Güney Kariyer Fuarı'nda

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 21 Mart'ta açılışı yapılan Güney Kariyeri Fuarı Antalya'da devam ediyor. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının katıldığı da fuar kapsamında öğrenci ve mezunlara Kurum faaliyetleri hakkında bilgi veriliyor.Bölgesel Kariyer Fuarları, öğrencileri, mezunları ve iş insanlarını bir araya getirerek gençlere yeni istihdam alanları oluşturmayı, işverenlere ise donanımlı bireylerle buluşma fırsatı oluşturuyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Antalya AKEV Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesinin paydaşları arasında yer aldığı fuara, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok kurum katılıyor.İki gün sürecek olan Kariyer Fuarı'nda, gençler, hayatlarını kolaylaştıracak, kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde çıkmalarını ve gelecek adına isabetli kararlar almalarını sağlayacak etkinliklerle buluşturulacak. - ANKARA