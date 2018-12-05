Atatürk Kültür Merkezi'nde Sona Doğru

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün Balıkesir
'in Edremit
ilçesine ikinci gelişinde konakladığı binada, ilçe belediyesince başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı, tefrişat çalışmalarına geçildi.
Tuzcumurat Mahallesi Çayiçi Caddesi'nde yıkılmak üzere olan iki katlı tarihi binanın mülkiyetinin, kamulaştırma yoluyla 2016 yılında Edremit Belediyesine geçmesi üzerine, binanın kültür merkezi yapılması için 10 ay önce başlatılan restorasyon çalışmalarının inşaat kısmı bitti. Binanın tefrişatının aslına uygun yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı heyeti, tarihi yapıda incelemelerde bulundu.
İlçe Belediye Başkanı Kamil Saka
, AA muhabirine, Büyük Önder Atatürk'ün, 14 Nisan 1934'te ilçeye 2. kez gelişinde konakladığı binada, restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve tefrişata geçildiğini belirterek, bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığından uzmanların Edremit'e geldiğini kaydetti.
Bakanlık görevlileriyle hemen işe koyulduklarını ve tefrişata uygun eşya ve malzemeleri temin etmeye başladıklarını aktaran Saka, "En kısa zamanda Atatürk Kültür Merkezi
'mizi halkımızın hizmetine sunacağız. Bu binayla özel sergilerin izlenime sunulacağı, özel organizasyonların düzenlenebileceği bir mekana kavuşmuş olduk." değerlendirmesinde bulundu.
Balıkesir,Mustafa Kemal Atatürk,AKM,Edremit
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:38