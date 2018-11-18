Atatürk Kupasında 2. Hafta Sona Erdi

İzmir
'in Aliağa
ilçesinde Yeniçeriler Taraftar Derneği tarafından organize edilen "3. Geleneksel Gençlik Turnuvası Atatürk
Kupası"nda ikinci hafta karşılaşmaları sona erdi.
Yeniçeriler Taraftar Derneği tesisleri içerisindeki halı sahada düzenlenen "3.Geleneksel Gençlik Turnuvası Atatürk Kupası" nefes kesen mücadeleler ile devam ediyor. Dört grupta 23 takımın yer aldığı turnuvada ikinci hafta karşılaşmaları izleyenlere futbol keyfi yaşattı. İkinci hafta karşılaşmaları ilk hafta karşılaşmaları gibi bol gollü geçti. İkinci haftada turnuvanın en farklı galibiyetini Sivas
Beydili Gençlik, Uzunhasanlar karşısında aldı (9-2). Haftanın en gollü maçı ise Balıkçı Erkan Usta
ile Sport House arasında oynandı. (9-5)
İkinci hafta şu sonuçlar elde edildi;
A grubu:
Sivas Beydili Gençlik 9-2 Uzunhasanlar
Balıkçı Erkan Usta 9-5 Sport House Ege Hakan Plastik
7-4 İze Fest
B Grubu: Körfez
Gurme 2-4 Rota Zeytin
Dalı 2-5 Göztepe F.O
Seksenyedi Spor 4-4 Yeni Şakran Westchem
C grubu:
Liman İş 2-6 Fenerbahçeliler Derneği
Karakuzu 9-3 Üstay F.C
Karakuzu Gençlik 1-3 Kent Konseyi
D Grubu:
Dursunoğlu Asansör 2-4 Körfez City
Mimarty Mimarlık 6-3 Karaköy
- İZMİR
Aliağa,İzmir,Mustafa Kemal Atatürk
18 Kasım 2018 Pazar 13:49