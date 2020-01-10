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Atatürk Lisesi mezunlarından Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Atatürk Lisesi Mezunları Platformunun üyelerinin ağırladı.

10.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:40Atatürk Lisesi mezunlarından Ataç'a ziyaret
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Atatürk Lisesi Mezunları Platformunun üyelerinin ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Eskişehir Atatürk Lisesi Mezunları Platformu mensupları, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette platform adına konuşan Erol Özuğur, "Atatürk Lisesi'in kuruluşunun 90'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerden ve platformumuzun faaliyetlerinden Ahmet Başkanımıza bilgiler aktardık. Başkanımız da sağ olsun platformumuza her zaman destek oldu. Sayın Ahmet Ataç'a misafirperverliğinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, Eskişehir'in en köklü eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Lisesinin mezunlarının bir platform çatısı altında toplanmasının çok değerli olduğuna dikkat çekerek, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının hiçbir zaman kaybedilmemesi gerektiğini kaydetti.

Ziyaret, platform üyelerinin Ataç'a çiçek vermeleri ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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