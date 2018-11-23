Atatürk Mahallesi 138. Sokak'ta Asfalta Hazırlık Çalışması

Belediye Başkanı Mithat Nehir'in daha yaşanabilir bir Samandağ hedefi doğrultusunda Samandağ Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde çalışmalar sürdürülüyor.

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Atatürk Mahallesi Filiz Sokağa Bağlanan 138. Sokak'ta parke söküm ve beton asfalta hazırlık çalışması yapılıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Ali Bulut tarafından yapılan açıklamada; " Bugün itibarı ile Samandağ Belediyesi Fen İşleri ekiplerimiz tarafından merkezde Atatürk Mahallesi'nde Hükümet Konağı arkasından Filiz Sokağa bağlanan 138. Sokak'ta parke sökme ve asfalta hazırlık çalışmalarımız başladı. Parke sökme ve asfalta hazırlık çalışmalarımızdan sonra 138. Sokakta beton asfalt dökerek yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımızın refahı ve daha güvenli ulaşım sağlamaları için ilçe genelinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.