Atatürk Mahallesi'ne Yeni Menfez

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki derelerde ıslah, korkuluk ve menfez çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Köprübaşı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan derede yol geçişini rahatlatmak ve mahalleyi taşkından korumak adına menfez çalışması gerçekleştirildi. Yapılan menfez ile yaya ve araç geçişi güvenli hale getirilerek mahalle taşkından korundu. Muhtarlık işleri Şube Müdürü Rahmi Erdem, MASKİ İlçe Şefi Enver Çetin ile Mahalle Muhtarı Mehmet Kalkan çalışmayı yakından takip etti.

"MAHALLEMİZ İÇİN ÇOK FAYDALI BİR HİZMET OLDU"

Atatürk Mahalle Muhtarı Mehmet Kalkan, "Mahallemizden geçen deremizde MASKİ ekipleri tarafından menfez imalatı gerçekleştirildi. Bu çalışma sayesinde hem yol geçişimiz rahatladı hem de taşkın sorunumuz kalmadı. Aşırı yağışlarda epey sıkıntı yaşamaya başlamıştık. Araç ve yaya geçişimiz ise taşkından dolayı bizleri çok rahatsız ediyordu. MASKİ yetkilileri sağ olsun menfez imalatını gerçekleştirerek bizleri rahatlattı. Mahallemiz için gerçekten çok faydalı bir hizmet oldu. MASKİ çalışanlarına mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerden çok memnunuz. Başkanımızı çok seviyoruz. Her zaman destek olacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.