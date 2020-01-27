Atatürk Mahallesini Sevindiren Çalışma

MASKİ Genel Müdürlüğü, dere temizliği çalışmaları ile hem çevre sağlığına katkı hem de su taşkınları sonucunda meydana gelebilecek felaketlerin önlenmesinde önemli bir işlevi yerine getiriyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada suyun akışını engelleyen rüsubat uzaklaştırıldı. Dere temizlik çalışması ile özellikle kötü görüntüye sebep olan rüsubatın uzaklaştırıldığını dile getiren Mahalle muhtarı Mesut İşbilen, çalışmadan memnun kaldığını dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.